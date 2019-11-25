Фотовыставку истории Магадана представили в аэропорту Сокол

В магаданском аэропорту Сокол имени Владимира Высоцкого представили передвижную фотовыставку. Она стала частью совместного проекта Магаданской областной общественной организации работников культуры и Магаданского краеведческого музея.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе краеведческого музея и общественной организации, экспозиция представлена копиями исторических документов и уникальными фотографиями, на которых можно увидеть старый город и известных людей, чья судьба так или иначе связана с Магаданом.

Отмечается, что на фотоснимках запечатлены важнейшие события в жизни колымской столицы, например возведение памятников, всеобщее военное обучение в годы Великой Отечественной войны, установка российского флага на здании Магаданского обкома партии в 1991 году и многое другое.

Экспозиция посвящена 90-летию со дня освоения Магадана и 80-летию присвоения ему статуса города.

29 октября Самарский областной историко-краеведческий музей открыл выставку редких экспонатов, которые отражают становление города в различных аспектах с конца XIX века по настоящее время. Посетителям покажут хронологию превращения Самары в крупный центр промышленности, культуры и науки Поволжья.