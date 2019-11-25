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В МИД Казахстана рассказали о предстоящей встрече в «астанинском формате»

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Фото: РИА Новости/Болат Шайхинов
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Участники предстоящей встречи по Сирии в «астанинском формате» обсудят продвижение политического процесса в свете запуска конституционного комитета. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

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«В ней планируется участие делегаций стран-гарантов — Ирана, России и Турции, — правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции <…> В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Ранее, 22 ноября, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что очередная встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 10–11 декабря.

В октябре запланированную на конец месяца встречу переносили на середину ноября в связи с созывом конституционного комитета по Сирии. После этого дату переговоров снова изменили.

23 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета по Сирии. Генсек отметил участие России, Ирана и Турции в работе по созданию этого органа. Евросоюз поприветствовал данное решение. 25 сентября сообщалось, что Конституционный комитет в Сирии возглавят два сопредседателя — от правительства и оппозиции.

«Астанинский формат» создали страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — в январе 2017 года для урегулирования конфликта в Сирии. Первая встреча лидеров государств прошла в столице Казахстана Астане (позже переименована в Нур-Султан), поэтому процесс получил название астанинского.

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