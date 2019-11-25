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Девять из десяти туристов из России знакомятся в поездках

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Фото: Pixabay
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Картографический сервис MAPS.ME совместно с компанией ResearchMe выяснил, что девять из 10 российских туристов знакомятся в поездках. В опросе приняли участие 2 тыс. пользователей Рунета старше 18 лет, которые путешествовали в течение последних 12 месяцев, сообщается в релизе, поступившем «Известиям» в понедельник, 25 ноября.

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30% респондентов путешествуют раз в полгода, 55% опрошенных отправляются в туристические поездки раз в год или реже. Подавляющее большинство участников опроса (92%) знакомятся во время путешествий.

Основной причиной нежелания знакомиться участники опроса называли свою компанию. Большинство туристов (61%) путешествуют не в одиночку и не нуждаются в новых друзьях.

Треть респондентов (31%) рассказали, что, напротив, хотят побыть в одиночестве, поэтому избегают новых знакомых. Почти столько же людей стесняется нового общения, и 6% опрошенных сослались на языковой барьер.

Половина знакомств (53%) не имеет продолжения, однако 41% респондентов отметили, что им удалось найти друзей. Треть тех, кто знакомился в поездках (34%), встретили людей с общими профессиональными интересами.

У 17% опрошенных знакомства переросли в курортный роман. При этом об этом охотнее рассказывают мужчины (21%), чем женщины (13%). 6% смогли встретить в поездке свою вторую половину.

Чаще всего люди знакомятся в гостиницах, на экскурсиях, на пляже или у бассейна. Чуть меньше — в барах и ресторанах. Сайты и приложения для знакомств пока не очень популярны у российских туристов — их в поездках использует лишь каждый десятый.

20 ноября сообщалось, что, согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), подавляющее большинство россиян считают себя счастливыми людьми.

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