В МИД Непала заявили о желании получить полноправное членство ШОС

Власти Непала хотели бы, чтобы страна стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 ноября.

«Мы активно участвуем в работе таких организаций, как ШОС, где с 2015 года имеем статус диалогового партнера», — уточнил непальский министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

Он также добавил, что для получения статуса полноправного члена организации Непалу потребуется помощь государств-основателей, в том числе и России. Кроме этого, Гьявали отметил важную роль Москвы на международной арене.

«Россия является незаменимым участником мировых процессов и играет ведущую роль в поддержании мира», — резюмировал министр.

15 августа сообщалось, что заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году. Указ о переносе встречи из Челябинска в Северную столицу подписал президент России Владимир Путин.

14 августа спецпредставитель президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов заявил, что множество государств в настоящее время желают работать с ШОС. По его словам, заявки на вступление в организацию, в частности, подали Израиль, Бангладеш, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 14 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Позднее состав ее постоянных членов пополнили Индия и Пакистан. Еще четыре государства имеют статус наблюдателей — Иран, Афганистан, Монголия, Белоруссия. Такие страны, как Турция, Армения, Непал, Камбоджа, Азербайджан и Шри-Ланка, являются партнерами ШОС по диалогу. Основными целями организации являются укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства, противодействие терроризму, содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту.