На Сахалине прошел первый региональный чемпионат по стрельбе из лука

Первый в истории Сахалинской области чемпионат по стрельбе из лука прошел в Южно-Сахалинске. В трехдневных соревнованиях приняли участие 30 спортсменов.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта, в первый день прошла официальная пристрелка, во второй — квалификация. По ее итогам, в полуфинал прошли четыре участника в каждом классе, которые набрали наибольшее количество голосов.

Полуфинал и финал состоялись в третий день. Медали в каждом классе разыгрывались на дуэлях, один на один. Победителем становился первый спортсмен, набравший шесть очков.

Чемпионами первых региональных соревнований по стрельбе из лука стали Надежда Корячкина и Андрей Малявин («инстинктив»), Гезаль Джекшенбаева и Юрий Андрейко («классический лук»), Алина Харлова и Владимир Стёпин («блочный лук»).

В «Федерации стрельбы из лука Сахалинской области» объяснили, что сила натяжения классического лука составляет около 20 кг, а скорость полета стрелы достигает 70 м/с. В блочных луках параметры выше — скорость полета стрелы достигает 100 м/с. В бесприцельном «инстиктиве» использование длинных стабилизаторов и прицела запрещено.