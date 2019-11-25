СМИ узнали о просьбе «Новатэка» выделить средства на терминал «Утренний»
Руководитель российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон еще раз попросил президента России Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд рублей на строительство терминала «Утренний» в Обской губе. Терминал необходим для проекта компании по сжижению газа «Арктик СПГ – 2», пишет в понедельник, 25 ноября, «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«Арктик СПГ – 2» стоимостью $21,3 млрд и мощностью 19,8 млн т в год, по данным издания, должен стать крупнейшим СПГ-заводом России. По словам Михельсона, существует риск отстать от реализации проекта в установленные сроки (в 2023–2025 годах) из-за отсутствия бюджетных средств.
Также бюджетного финансирования не получил терминал по перевалке СПГ на Камчатке и такой же терминал в Мурманске.
По данным Минфина, возможность выделения денег на терминал «Утренний» на 2021 год могут рассмотреть при формировании закона о бюджете на 2021–2023 гг. Терминал на Камчатке не включен в государственные, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства.
Терминал компании в Мурманске включен в «Морские порты России», вопрос выделения денег прорабатывается, отметили в министерстве.
В апреле Владимир Путин рассказал, что на севере России будут построены новые заводы СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ». Рассматривается возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», отметил он.
Проект «Арктик СПГ-2» по добыче и производству топлива на Гыданском полуострове предполагает строительство трех линий по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Стоимость проекта оценивается в $25,5 млрд. Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год.
Если «Новатэку» удастся ее запустить в заявленные сроки, то доля России в мировой торговле СПГ может вырасти до 11%.