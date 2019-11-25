Прямой эфир

СМИ узнали о просьбе «Новатэка» выделить средства на терминал «Утренний»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон еще раз попросил президента России Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд рублей на строительство терминала «Утренний» в Обской губе. Терминал необходим для проекта компании по сжижению газа «Арктик СПГ – 2», пишет в понедельник, 25 ноября, «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Арктик СПГ – 2» стоимостью $21,3 млрд и мощностью 19,8 млн т в год, по данным издания, должен стать крупнейшим СПГ-заводом России. По словам Михельсона, существует риск отстать от реализации проекта в установленные сроки (в 2023–2025 годах) из-за отсутствия бюджетных средств.

«Большая тройка»: кто захватит мировой рынок газа через 10 лет
Конкуренция ожидается жесточайшая

Также бюджетного финансирования не получил терминал по перевалке СПГ на Камчатке и такой же терминал в Мурманске.

По данным Минфина, возможность выделения денег на терминал «Утренний» на 2021 год могут рассмотреть при формировании закона о бюджете на 2021–2023 гг. Терминал на Камчатке не включен в государственные, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства.

Терминал компании в Мурманске включен в «Морские порты России», вопрос выделения денег прорабатывается, отметили в министерстве.

В апреле Владимир Путин рассказал, что на севере России будут построены новые заводы СПГ — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ». Рассматривается возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2», отметил он.

Проект «Арктик СПГ-2» по добыче и производству топлива на Гыданском полуострове предполагает строительство трех линий по сжижению газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Стоимость проекта оценивается в $25,5 млрд. Пуск первой линии газопровода запланирован на 2023 год.

Если «Новатэку» удастся ее запустить в заявленные сроки, то доля России в мировой торговле СПГ может вырасти до 11%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые запасы газа найдены в акватории Обской губы
«Новатэк» назвал сроки запуска двух линий «Ямал СПГ»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019