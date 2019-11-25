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Избивавший восьмилетнюю ученицу репетитор получил четыре года условно

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Фото: Depositphotos
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Хорошевский суд Москвы приговорил к четырем годам условно репетитора Мгера Махсудяна, избивавшего свою восьмилетнюю ученицу. Об этом 25 ноября сообщило «РИА Новости».

По информации следствия, обвиняемый начиная с ноября 2018 года дважды в неделю преподавал восьмилетней девочке игру на фортепиано. Применение физической силы и оскорбления Махсудян объяснял воспитательными и учебными целями.

В обвинительном заключении отмечается, что мужчина своими действиями причинил девочке нравственные и физические страдания. В качестве компенсации нанесенного ущерба Махсудяна обязали выплатить 100 тыс. рублей семье девочки. Кроме того, ему запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.

24 апреля стало известно о задержании Махсудяна по подозрению в избиении своей восьмилетней ученицы. Следователи установили, что во время уроков он периодически бил и оскорблял ученицу. Сообщалось, что репетитор бил ребенка по голове, рукам и ногам. Девочка рассказала об этом родителям, которые установили камеру видеонаблюдения, благодаря чему подтвердили слова ребенка.

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