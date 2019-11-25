МТС сообщил о продаже украинского филиала азербайджанской компании

Российский сотовый оператор МТС заключил соглашение о продаже дочерней компании на Украине. Владельцем «Vodafone Украина» за $734 млн станет OOO Telco Solutions and Investments, поконтрольная азербайджанской Bakcell. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает РБК.

Сумма сделки включает около $84 млн отложенного платежа. В ближайшее время МТС передаст акции OOO Telco Solutions and Investments, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также совет директоров компании порекомендовал общему собранию акционеров решить вопрос о выплате специальных дивидендов. Речь идет о сумме в 13,25 рубля на акцию компании, общей суммой 26,48 млрд рублей, уточняет телеканал «360».

В МТС заявили, что решение о продаже было принято в соответствии со стратегией оператора, который планирует сосредоточить силы на отечественном рынке, передает НСН.

2 октября сообщалось, что операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки. Сети должны быть построены на российских серверах общего пользования «на базе доверенной электронно-компонентной базы».