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Песков прокомментировал предложение о расширении границ самообороны

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Фото: Depositphotos
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Предложение о расширении границ допустимой самообороны в России требует его проработки экспертами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 25 ноября.

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«Это новая инициатива. После того как она будет внесена в Госдуму, начнется ее экспертная проработка и потом уже будет формироваться какая-то позиция», — уточнил Песков, комментируя инициативу председателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее 25 ноября Жириновский заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает изменение правил самообороны в России.

Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

По словам Жириновского, на практике всё сводится к тому, что полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от группы бандитов, которая не использует оружие, уже опасно.

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