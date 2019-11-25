Поджигателю автомобилей и рынка вынесли приговор в Приморье

В Находке (Приморский край) городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Он обвинялся в поджоге рынка и нескольких автомобилей.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по краю, в этом году в полицию поступили заявления от жителей разных микрорайонов города о поджогах автомобилей, а также сообщение о возгорании рынка в южном микрорайоне. Общая сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.

Все пожары зафиксированы в ночное время. В ходе проверки было установлено, что возгорания не были случайными. По подозрению в совершении серии поджогов задержали 24-летнего ранее судимого горожанина. Как выяснилось, в момент совершения преступлений он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Находкинский городской суд признал фигуранта виновным в поджогах, а также кражах. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С осужденного взыскана сумма причиненного ущерба.

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