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Поджигателю автомобилей и рынка вынесли приговор в Приморье

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В Находке (Приморский край) городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Он обвинялся в поджоге рынка и нескольких автомобилей.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по краю, в этом году в полицию поступили заявления от жителей разных микрорайонов города о поджогах автомобилей, а также сообщение о возгорании рынка в южном микрорайоне. Общая сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.

Все пожары зафиксированы в ночное время. В ходе проверки было установлено, что возгорания не были случайными. По подозрению в совершении серии поджогов задержали 24-летнего ранее судимого горожанина. Как выяснилось, в момент совершения преступлений он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Находкинский городской суд признал фигуранта виновным в поджогах, а также кражах. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С осужденного взыскана сумма причиненного ущерба.

20 ноября стало известно, что в Татарстане задержали женщину, которую подозревают в поджоге храма Казанской иконы Божией матери. С 2010 года она состоит на учете у психиатра.

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