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Булыжную мостовую в Уфе признали памятником культурного наследия

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В Уфе булыжная мостовая XVIII века получила статус памятника культурного наследия. Приказ о присвоении нового статуса опубликован на портале правовой информации.

Теперь мостовая находится под государственной охраной, ее нельзя ремонтировать. Исключение — необходимость сохранения и благоустройства. Запрещено менять облик участка и параметры, а также засорять бытовым мусором.

Протяженность старинной дороги — около 350 м. Участок находится в районе телецентра, на спуске к Крестовоздвиженскому храму и станции «Правая Белая». Мостовая является частью улиц Трактовой и Урицкого.

Как напоминает ИА «Башинформ», жители Уфы не раз жаловались на то, что дорога неудобная. Они просили заменить покрытие. Поскольку мостовую признали памятником, этого сделано не будет. Однако вдоль дороги проложили асфальтированные тротуары.

Фрагмент мостовой был разрушен после сильнейшего ливня в сентябре 2017 года. Сотрудники коммунальных служб позже его восстановили.

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