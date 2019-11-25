Правительство КНР призвало США прекратить притеснять китайские компании

Правительство КНР призывает власти США прекратить притеснять работающие на американском рынке китайские компании. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Комментируя решение американской администрации запретить китайским Huawei и ZTE участвовать в госпрограмме субсидирования, дипломат призвал США не использовать национальную безопасность в качестве предлога и прекратить притеснение китайских предприятий, передает Reuters.

В пятницу, 22 ноября, Федеральная комиссия по связи (ФКС) США запретила работающим в сельской местности американским операторам беспроводной связи использовать средства из программы федерального фонда на покупку оборудования и использование услуг китайских телекоммуникационных корпораций Huawei и ZTE. Данное решение было принято по итогам голосования.

15 ноября сообщалось, что американский министр юстиции, генеральный прокурор Уильям Барр в своем письме председателю ФКС США Аджиту Паю заявил, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности США, доверять им нельзя.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 августа власти США дали 90 дней американским компаниям на завершение сотрудничества с Huawei.

Также США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности еще 46 дочерних предприятий Huawei, после чего в нем фигурируют сама Huawei и более 100 ее компаний.