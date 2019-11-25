В Малом театре рассказали о самочувствии Юрия Соломина

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин остается в больнице, однако его самочувствие значительно улучшилось, рассказала директор театра Тамара Михайлова. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 25 ноября.

«Чувствует он себя сейчас намного лучше, пока остается в больнице, но, думаю, что на этой неделе его уже выпишут. Температура была, у него подтвердилось воспаление легких», — сказала она.

О госпитализации артиста стало известно 19 ноября.

Юрий Соломин, народный артист СССР, родился в 1935 году, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, является художественным руководителем Малого театра с 1988 года.