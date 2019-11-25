Ростовская область и японская «Сискан» намерены сотрудничать

Правительство Ростовской области поддержало идею строительства российско-японского медицинского центра в Ростове-на-Дону одной из наиболее авторитетных японских компаний «Сискан», которая специализируется на строительстве и организации работы подобных центров за рубежом, говорится в сообщении, поступившем в «Известия» в понедельник, 25 ноября.

Первый визит «Сискан» в Ростовскую область на уровне главы компании Юкитоси Ямамото дал старт сотрудничеству в области здравоохраниния. Стороны подписали Обменное письмо, в котором выражается заинтересованность региона и «Сискан» в сотрудничестве в области российской медицины.

Свои подписи на документе поставили Ямамото и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По словам главы региона, Ростовская область заинтересована в привлечении эффективных инвесторов. «Мы, со своей стороны готовы, создать определенные условия для того, чтобы такой проект, когда мы договоримся об этом окончательно, был реализован в максимально короткие сроки и, надеюсь, с высочайшим качеством», — отметил он.

В настоящее время идет работа над проектом соглашения о сотрудничестве с префектурой Окинава. Его планируется подписать в первой половине 2020 года. Переговоры по данному вопросу состоялись в ноябре на уровне замгубернаторов Ростовской области и Окинавы.

Кроме того, в начале 2020 года ожидается, что представители японской бизнес-миссии приедут в регион, а также планируется ответная бизнес-миссия в ростовских предпринимателей в Японию.