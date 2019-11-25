Полицейские задержали четырех человек по подозрению в содействии террористам

Полицейские задержали четверых мужчин, которых подозревают в содействии террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в понедельник, 25 ноября.

МВД совместно с Управлением ФСБ России по ФСВНГ и Росгвардией задержали троих мужчин на Южном Урале и еще одного — в Москве.

Установлено, что один из подозреваемых — 24-летний житель Челябинска — склонял людей к участию в террористической деятельности в Сирии в ходе личного общения, а также через переписку в Сети. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Содействие террористической деятельности»).

В ходе обыска в его квартире были найдены патроны от пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также запрещенная литература. Боеприпасы направлены на исследование.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Меры пресечения в отношении других задержанных еще не определены.

20 ноября сотрудники ФСБ России задержали трех членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), вербовавших жителей Москвы и области для участия в боевых действиях в Сирии.