Депутат Госдумы поддержал идею о расширении правил самообороны

Заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал инициативу лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о расширении пределов допустимой самообороны. Об этом 25 ноября сообщили «РИА Новости».

«На мой взгляд, наше законодательство в этой части недостаточно адекватно, я бы даже сказал. Мы знаем достаточно резонансных случаев, когда люди, защищая не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье близких, дают отпор — естественно, в состоянии аффекта, потому что, действительно, когда вломились двое-четверо вооруженных грабителей, говорить о том, что нужно адекватно реагировать — серьезная такая абстракция», — сказал он.

Он напомнил о практике США, где любое вторжение на частную территорию может повлечь самые жесткие ответные действия со стороны ее владельцев. При этом, по мнению Лысакова, разрешать использовать огнестрельное оружие по любому поводу было бы неправильным, однако факт угрозы для жилища должен иметь правовые последствия. Отвечая на вопрос, поддержит ли его комитет предложение Жириновского, Лысаков заявил, что сначала нужно изучить текст законопроекта.

Ранее, 24 ноября, «Известия» сообщили о том, что Жириновский планирует в ближайшее время внести законопроект, смягчающий правила самообороны в России. Предлагается дополнить 37-ю статью УК РФ пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

В «Единой России» заявили о готовности изучить законопроект, в «Справедливой России» выразили готовность его поддержать. Однозначно против этой инициативы выступили только в КПРФ, где не хотят, чтобы «Россия копировала американские законы».