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Исколотую иголками тушку курицы купили на рынке в Новосибирске

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В Новосибирске на одном из рынков местному жителю продали тушку курицы, покрытую следами от уколов. Дефекты на коже проявились после разморозки. Сама тушка значительно потеряла в весе.

Фото курицы появилось в одном из городских пабликов. Покупатель пишет, что после разморозки курица стала легче примерно на 500 г. Так, ее изначальный вес был 1,65 кг, а позже она уже весила около 1 кг. Места от уколов проявились после разморозки.

Один из комментаторов поста признался, что уже давно покупает тушки птиц у частных продавцов, и цена варьируется от 400 рублей до 1,7 тыс. рублей за тушку, сообщает vn.ru.

В начале октября Роспотребнадзор назвал марки куриных крыльев, которые могут быть опасными для здоровья. Проверку на безопасность не прошли «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство». В продукции этих производителей был превышен допустимый уровень показателя обсемененности мезофильной микрофлорой.

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