Пресс-конференция Кокляева и Емельяненко перед боем. Видеотрансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция «Главный бой года: Кокляев vs Емельяненко», посвященная поединку между легендой смешанных единоборств и самым титулованным пауэрлифтером России.

«Известия» ведут ее прямую трансляцию.

В мероприятии примут участие:

Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта;

Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств;

Владимир Тюлин, генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия», главный продюсер боя;

Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights Global.

Битва Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября в рамках большого бойцовского мероприятия и станет главным событием вечера. Организатором и эксклюзивным ТВ-транслятором боев выступает телеканал РЕН ТВ.