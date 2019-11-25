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Пресс-конференция Кокляева и Емельяненко перед боем. Видеотрансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция «Главный бой года: Кокляев vs Емельяненко», посвященная поединку между легендой смешанных единоборств и самым титулованным пауэрлифтером России.

«Известия» ведут ее прямую трансляцию.

В мероприятии примут участие:

  • Михаил Кокляев, российский спортсмен силовых видов спорта;
  • Александр Емельяненко, российский боец смешанных единоборств;
  • Владимир Тюлин, генеральный директор телеканала РЕН ТВ и МИЦ «Известия», главный продюсер боя;
  • Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights Global.

Битва Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября в рамках большого бойцовского мероприятия и станет главным событием вечера. Организатором и эксклюзивным ТВ-транслятором боев выступает телеканал РЕН ТВ.

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