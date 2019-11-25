Власти в Челябинске контролируют обновление общественного транспорта

Управление транспорта в Челябинске совместно с отделом ГИБДД сняли с линии более 350 маршруток. Всех перевозчиков обязали в течение года перейти с малого класса автобусов на средний.

«Есть сейчас те, кто маскируется под легальные маршруты и ездит по ним, рейды продолжаются, сейчас мы ведем работу по 48-му маршруту», — пояснил Максим Кичеев, начальник городского управления транспорта.

В Челябинск доставили 33 новых «ЛиАЗа» и 6 «МАЗов», которые работают на газомоторном топливе. К концу этой недели на линии выйдут еще 16 новых автобусов марки «МАЗ», а к финалу следующей недели ожидается поступление еще 17. Они выйдут на маршруты 64, 4, 34, 81, 83, 71, передает 1obl.ru.

«Жители города отмечают, что стало и проще. По новым автобусам, на которых перемещаются, в том числе и сотрудники администрации, все отмечают, что ездить стало намного комфортнее», — отметила Наталья Котова, врио главы столицы Челябинской области.

Напомним, в сентябре в Челябинске протестировали первый низкопольный трамвай «Выпускник» Усть-Катавского вагоностроительного завода. Он начал движение по маршруту № 3. Общая длина вагона — 26 м. Новый транспорт оснащен телевизорами.