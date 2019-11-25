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Адвокат поддержал конкретизацию пределов самообороны в России

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Идея законодательно расширить правила самообороны в России — позитивный шаг, который защитит потенциальных жертв, поделился мнением с «Известиями» адвокат Константин Злобин.

Законопроект, который уточнит случаи применения и правила самообороны в России, в ближайшее время намерен внести в Госдуму глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в понедельник, 25 ноября, написали «Известия» со ссылкой на заявления парламентария. В настоящий момент российское законодательство предусматривает понятие самообороны только в случае нападения вооруженного преступника.

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Константин Злобин заявил о том, что ст. 37 УК РФ о необходимой обороне не содержит четких критериев, которые бы давали понимание судьям, следователям и защите, как трактовать пределы необходимой обороны.

«Потенциальные жертвы слабо защищены (юридически. — Ред.). В моей практике были случаи, когда по обстоятельствам дела была очевидна самооборона. Но в конечном счете квалификация давалась как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью либо убийство», — рассказал он.

«Проблема многолетняя и большая... Это маленький шажок. Но, по крайней мере, теперь более часто не будут квалифицировать как превышение», — сказал адвокат.

В то же время он допустил, что новые поправки будут пытаться использовать в качестве лазеек, чтобы уйти от ответственности. Однако такие случаи не станут массовыми, уверен юрист.

По прогнозу адвоката, после вступления поправок в силу в течение 6–12 месяцев Верховный суд обобщит накопившиеся за это время дела по ст. 37 УК РФ и даст разъяснение.

По мнению Жириновского, понятие предела самообороны необходимо расширить до мер по защите себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также действий по защите своего имущества.

Ранее, 6 ноября, адвокат Евгений Саломатов сообщил о том, что 19-летней девушке Дарье А., которую обвинили в нанесении ножевых ранений мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать, смягчили статью обвинения.

Инцидент произошел в июне 2018 года. Дарья утверждала, что смогла отбиться от приставаний пьяного мужчины с помощью ножа для заточки карандашей. Но полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью против нее. По этой статье ей грозило до 10 лет лишения свободы.

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