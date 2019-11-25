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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

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По его словам, решение о перспективах работы подворья Александрийской церкви предположительно примет Синод, который в конце декабря состоится в Москве, отметил «Интерфакс».

В настоящее время главным вопросом межправославной повестки является тема признания неканонической религиозной организации Украины (ПЦУ), созданной около года назад Константинопольским патриархатом. ПЦУ, помимо Константинополя, признали главы Элладской и Александрийской православных церквей.

8 ноября Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений. Причиной названо признание последним неканонической ПЦУ.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос (указ. — «Известия») об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). В Русской православной церкви подчеркнули, что данная бумага стала результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы, и прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

Так называемая ПЦУ была создана на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь.

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