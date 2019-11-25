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Съемки фильма о летчике Маресьеве начались в Саратове

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Фото: vzsar.ru
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В Саратове прошли съемки нескольких сцен фильма о легендарном летчике, Герое Советского Союза Алексее Маресьеве. В качестве съемочной площадки использовали павильон Музея боевой и трудовой славы. Именно там экспонируется единственный сохранившийся в мире самолет Як-1б. На таком типе машины в 1942 году Маресьев принимал участие в воздушных боях.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на режиссера и автора сценария Дениса Банникова, в основу картины легли факты из жизни летчика. Создатели фильма постарались их сохранить. Кинопроект получил название «Настоящий человек». В нем принимают участие саратовские актеры.

Маресьев родился в Саратовской губернии. Весной 1942 года самолет старшего лейтенанта ВВС РККА сбили в воздушном бою. Сам он получил тяжелые ранения и обморожение ног. 18 суток он пробирался через линию фронта. Медики ампутировали ему обе ноги. Несмотря на это, Маресьев вернулся в авиацию и летал с протезами. Он считается настоящим воплощением человеческой отваги и героизма.

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