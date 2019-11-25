Скорая помощь отказалась ехать на вызов к младенцу в Карелии

В Лахденпохском районе Карелии скорая помощь отказалась выезжать на вызов к четырехмесячному ребенку. Родители пожаловались на высокую температуру у младенца, но на станции скорой помощи посоветовали сходить за лекарством в аптеку.

Об этом случае рассказала местная жительница Ольга Докичева в паблике «Лахденпохья — навсегда!». Мнения, оставленные под этой публикацией, разделились. Некоторые пользователи, в частности, говорили, что скорая помощь должна спасать жизни людей, а не ездить на вызовы людей с температурой, пусть даже это дети.

Впрочем, как пишет ИА «Карелinform», позже выяснилось, что температуру младенцу сбить так и не удалось, поэтому «скорая» все-таки приехала на вызов, хоть и со второго раза.

В середине ноября сообщалось, что скорая помощь не смогла подъехать к дому пациента из-за высоких сугробов. Инцидент произошел в городе Костомукше.