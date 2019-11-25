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Швеция перестала называть Беларусь «Белой Россией»

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Министерство иностранных дел Швеции официально переходит к использованию названия «Беларусь» вместо «Белая Россия». Об этом 25 ноября сообщила глава МИД Швеции Анн Линде на своей официальной странице в Twitter.

«Мы делаем это, чтобы признать готовность белорусского народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную самобытность и суверенитет своей страны», — написала она.

В свою очередь посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик в Twitter поблагодарил МИД этой стороны, а также лично Анн Линде.

Данное заявление было сделано в преддверии встречи глав МИД Белоруссии, Финляндии и Швеции в Минске, которая запланирована на 25 ноября.

Ранее, 17 ноября, Линде пожаловалась, что россияне не хотят посещать Швецию из-за ее негативного образа за рубежом.

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