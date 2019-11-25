Иностранец заплатил 25 тыс. рублей за поездку из Шереметьево в центр Москвы

Поездка в такси из аэропорта Шереметьево в центр Москвы обошлась иностранцу в 25 тыс. рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию с просьбой принять меры в отношении таксиста, сообщили в понедельник, 25 ноября, в ГУ МВД России по Москве.

Житель дальнего зарубежья обратился к правоохранителям 24 ноября, сотрудники ОМВД по Пресненскому району начали проверку.

По словам заявителя, таксист в субботу, в 18:44, получил от него за поездку от Шереметьево до Скатертного проезда вместо 2,5 тыс. рублей — 25,6 тыс. рублей. Оплата прошла с банковской карты пассажира через терминал.

20 ноября стало известно о супружеской паре, с которой таксист в Москве взял 14 тыс. рублей за поездку в несколько километров. Супруги поймали такси на Арбате, чтобы доехать до отеля в Скатерном переулке. Спорить с водителем они не стали, так как опаздывали в аэропорт, а таксист не открывал им двери. Но по прилете в Воронеж пассажиры обратились с заявлением в полицию.