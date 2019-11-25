В ДНР прокомментировали слова экс-мэра Горловки о работе на разведку Украины

Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский 25 ноября на своей странице в Facebook назвал «шутом гороховым» бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи, который ранее заявил о своей работе на украинскую разведку.

«Этот, прости Господи, «коммунист» и «народный мэр» на три дня — никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал, заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам», — написал он.

Ранее, 24 ноября, в эфире телеканала ТСН Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины. По словам бывшего «народного мэра», на протяжении пяти лет он «занимался провокациями» в ДНР и способствовал разжиганию внутренних конфликтов среди ополченцев. Также он заявил, что скандально известный сайт «Миротворец» был создан по его инициативе.

В свою очередь командир горловского ополчения Игорь Безлер опроверг слова Матюхи, заявив, что на самом деле обязанности мэра Горловки исполнял Олег Губанов.

Эдуарда Матюху избрали «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, однако вскоре он покинул пост из-за конфликта между ополченцами, который, по его словам, он сам спровоцировал. Позже Матюха стал первым секретарем городского комитета «Коммунистической партии» ДНР.