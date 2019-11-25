Фанни Ардан рассказала о желании посетить сельскую Россию

Звезда французского кино Фанни Ардан представила в России фильм «Прекрасная эпоха» режиссера Николя Бедоса, а затем рассказала «Известиям» о путешествиях по России.

«В России я часто бывала за Уралом, доезжала до Иркутска, Ханты-Мансийска, Владивостока и теперь очень хочу как-нибудь побывать в Екатеринбурге. А также в Калининграде», — сообщила 70-летняя актриса.

Также она добавила: еще больше, чем города, хотела посмотреть на сельскую Россию. При этом актриса подчеркнула, что не боится быть разочарованной увиденным.

«Во Франции я часто слышала про озеро Байкал, что это совершенно удивительное место. Я давно мечтала его увидеть, и когда мечта сбылась, Байкал оказался ровно таким, каким я себе представляла», — сказала Ардан.

Кроме того, актриса отметила, что «хотела бы проехаться вокруг Черного моря и побывать в Крыму».

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Я бы хотела проехаться вокруг Черного моря и побывать в Крыму»