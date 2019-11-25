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Американский сенатор не исключил организацию кибератаки на демократов Украиной

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Фото: Global Look Press/Annette Riedl
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Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди высказал мнение, что ответственность за взлом компьютерного сервера Демократической партии США во время предвыборной кампании в 2016 году может нести Украина. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил телеканал Fox News.

Кеннеди был задан вопрос, стоит ли, по его мнению, за этой кибератакой Россия или Украина.

«Я не знаю. И вы не знаете. И никто из нас не знает», — сказал сенатор.

На уточняющую реплику журналиста о том, что разведка США обвиняет в произошедшем Россию, сенатор ответил, что это «могла быть и Украина».

Американские спецслужбы утверждают, что хакерскую атаку на сервер комитета демпартии организовала Россия с целью похищения материалов и последующей передачи их WikiLeaks. Президент США Дональд Трамп не раз заострял внимание на том, что демократы так и не передали сервер властям США, а отправили его специалистам компании CrowdStrike. Эта компания, по словам президента США, принадлежит «очень богатому украинцу».

Ранее, в воскресенье, американский конгрессмен-республиканец Ли Зелдин заявил, что украинские официальные лица вмешивались в президентские выборы 2016 года в США и нанесли ущерб кампании Дональда Трампа.

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