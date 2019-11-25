Прямой эфир

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проезд на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) будет бесплатным в ближайшие две недели. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Без обхода насквозь: по МЦД прошли первые поезда
Как изменится транспортная системы Москвы и Подмосковья с запуском нового наземного метро

По его словам, это решено сделать «для более тщательной наладки билетной системы».

Кроме того, по его словам, число вагонов в составах будет увеличено до 10–11. Такая мера принята в связи со значительным ростом пассажиропотока.

Собянин отметил, что таким образом в часы пик количество пассажирских мест вырастет на треть.

Первые два диаметра — МЦД-1 (соединяет Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (соединяет Нахабино и Подольск) — были запущены 21 ноября. В первый день работы поезда перевезли более 500 тыс. пассажиров.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД
Эксперт высказался об уверенности в успехе МЦД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019