Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) будет бесплатным в ближайшие две недели. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, это решено сделать «для более тщательной наладки билетной системы».

Кроме того, по его словам, число вагонов в составах будет увеличено до 10–11. Такая мера принята в связи со значительным ростом пассажиропотока.

Собянин отметил, что таким образом в часы пик количество пассажирских мест вырастет на треть.

Первые два диаметра — МЦД-1 (соединяет Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (соединяет Нахабино и Подольск) — были запущены 21 ноября. В первый день работы поезда перевезли более 500 тыс. пассажиров.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.