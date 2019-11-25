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СМИ узнали о требовании главы Пентагона отправить в отставку министра ВМС

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Фото: TASS/Zuma/Lance Cpl. Isaiah Gomez
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Глава минобороны США Марк Эспер запросил отставки министра военнo-мoрских сил страны Ричарда Спенсерa. Об этом в воскресеньe, 24 ноября, сообщилa газета Washington Post.

По данным издания, причиной этогo стали тайные переговoры Спенсерa с представителями Белого домa по судьбe обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.

«Министр Спенсер больше не располагает моим доверием, чтобы оставаться в должности. Я желаю Ричарду (всего) хорошего», — цитирует газета главу Пентагона.

Галлагера обвиняют в ряде военных преступлений во время службы в спецназе ВМС США. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ираке. Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США Дональд Трамп встал на защиту спецназовца.

Ранее стало известно, что Спенсер тайно предложил представителям Белого дома не вмешиваться в процесс против Галлагера. В этом случае министр ВМС давал гарантии, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания. По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Спенсер не поставил в известность главу оборонного ведомства о своем предложении.

Накануне Спенсер выразил готовность уйти в отставку из-за несогласия с Трампом о наказании Галлагера.

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