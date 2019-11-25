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Нуньес назвал клеветой сообщения о его встрече с экс-генпрокурором Украины

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Фото: Global Look Press/Andrew Harrer
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Старший республиканец спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Девин Нуньес заявил о намерении подать в суд на телеканал CNN и портал Daily Beast за утверждения о том, что он встречался в Вене с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил телеканал Fox News.

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Конгрессмен подчеркнул, что указанные утверждения являются клеветой.

«Ничего из этого не соответствует действительности», — сказал Нуньес.

CNN и Daily Beast 23 ноября привели соответствующие утверждения адвоката Джозефа Бонди, который представляет интересы американского предпринимателя Льва Парнаса. Последний утверждает, что по указанию Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом президента США Дональда Трампа, требовал от украинской стороны объявить о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

По версии Бонди, Нуньес участвовал в поиске компромата на Байденов. С этой целью он якобы встречался с Шокиным в Вене в декабре 2018 года.

Американские демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен провести расследование против своего основного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Палата представителей приняла резолюцию в поддержку импичмента 31 октября.

Причиной стали два телефонных разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. В сентябре в СМИ появилась публикация о том, что в ходе июльского разговора с украинским лидером глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена. Подозрения опровергла публикация разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.

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