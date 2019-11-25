Военнослужащие танковой армии поздравили матерей с праздником в Москве

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа поздравили матерей в центре Москве с международным Днем матери. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Молодые люди в боевой экипировке вышли на одну из старейших улиц Москвы — Старый Арбат, чтобы поздравить всех матерей, и за несколько часов подарили более 1 тыс. букетов, а также сфотографировались со всеми желающими.

Военнослужащие отметили, что своими словами старались подчеркнуть важность слова «мама», а также то, что люди редко говорят друг другу теплые и добрые слова.

Мероприятия в честь Дня матери также прошли в восьми московских парках, в том числе «Зарядье» и Музее Победы на Поклонной горе. Все мероприятия были бесплатными.