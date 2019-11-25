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Президент РАН выразил соболезнования по поводу смерти Вербицкой

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент Российской академии наук Юрий Зинченко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего ректора СПбГУ, знаменитого лингвиста Людмилы Вербицкой.

Зинченко отметил то, что Вербицкая долгое время занимала должность президента Российской академии образования, а также назвал ее ведущим специалистом в области русского языка, в области русской литературы, главным фонетистом и «вообще главным русистом планеты».

«Для нас, для всей страны, для родственников и близких, для филологической науки, для лингвистики, для русистики просто невосполнимая утрата. Людмила Алексеевна была великим педагогом, великим ученым, человеком с большой буквы», — приводит слова Зинченко телеканал РЕН ТВ.

По информации «Пятого канала» лингвист долгое время боролась с онкологическим заболеванием. О дате и месте похорон Людмилы Вербицкой будет объявлено позднее.

24 ноября сообщалось, что президент Санкт-Петербургского государственного университета (CПбГУ) Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни.

Людмила Вербицкая — лингвист-русист, профессор СПбГУ, его ректор в 1994–2008 годах. Кроме того, она была президентом Российского общества (с 1999 года) и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (с 2003 по 2019 год), а также вице-президентом Российского союза ректоров.

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