Порошенко заявил о невозможности безопасной Европы без Украины в НАТО

Европа не будет чувствовать себя в безопасности, пока Украина не вступит в НАТО. Такое мнение высказал бывший президент страны Петр Порошенко.

«Я уверен, Европа не может быть в безопасности без Украины как члена НАТО», — заявил экс-лидер на международной конференции безопасности в канадском Галифаксе.

По словам Порошенко, в последние пять лет европейцы начали понимать, что, «инвестируя в безопасность Украины, они инвестируют и в собственную безопасность», передает RT.

Бывший президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО стало бы стимулом для реформ в стране. Также он призвал мировое сообщество объединиться вокруг Украины и усилить ее международную поддержку.

31 октября состоялось заседание комиссии НАТО–Украина. Стороны обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, президентские выборы, обмен заключенными с Москвой и осудили воссоединение Крыма с Россией. В альянсе пообещали оказывать Киеву поддержку.

В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса. Через два года в конституции страны вступление в НАТО и ЕС были закреплены как главные цели внешней политики. К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Однако в альянсе нет единой позиции по вступлению Украины. Так, 29 октября Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине. В Киеве также признают, что не готовы вступить в альянс.