Команда ОАЭ разгромила Россию на ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу крупно проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира.

Встреча на турнире в Парагвае завершилась со счетом 1:4. В составе российской команды гол забил Артур Папоротный. В предыдущем туре россияне не без труда одолели Сенегал (8:7). Команда пока делит третье место в турнирной таблице.

В активе сборной три очка. Столько же набрала Белоруссия и ОАЭ, замыкают турнирную таблицу с нулем очков сенегальцы. В плей-офф чемпионата выходят по две команды из группы. В следующем туре россияне встретятся с белорусами, передает «Газета.ру».

Турнир продлится до 1 декабря. Действующим победителем соревнований является Бразилия. Сборная России выигрывала титул в 2011 и 2013 годах. В 2015-м команда заняла третье место.

В октябре стало известно, что чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России.