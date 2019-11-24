Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (CПбГУ) Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает 78.ru со ссылкой на сотрудника ректората вуза Андрея Петрова.

«Да, Людмила Алексеевна Вербицкая умерла. Детали мне неизвестны. Мир праху!» — сказал он.

Людмила Вербицкая — лингвист-русист, профессор СПбГУ, его ректор в 1994–2008 годах. Кроме того, он была президентом Российского общества (с 1999 года) и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (с 2003 по 2019 год), а также вице-президентом Российского союза ректоров.

Ученый была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский.