И.о. главы российской легкой атлетики назвала Шляхтина сильным руководителем

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко отдала должное своему предшественнику Дмитрию Шляхтину. Руководитель ВФЛА вместе с другими коллегами был отстранен Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics) в ходе расследования дела прыгуна в высоту Данила Лысенко из-за подозрений в фальсификации документов о причинах пропуска допинг-тестов. После этого Шляхтин подал в отставку.

«До «дела Лысенко» у рабочей группы World Athletics практически не было вопросов к деятельности ВФЛА по части восстановления, оставались лишь моменты, связанные с дисквалифицированными тренерами. Практически все критерии были выполнены. Что касается общественного мнения, то волна негатива действительно идет большая. Но когда кризис — это нормально. Сильный ли Шляхтин руководитель? Да», — сказала Тарасенко в интервью «Спорт-Экспресс».

Внеочередные выборы руководителя ВФЛА прошли в Москве в субботу, 23 ноября. Изначально претендентов на вакантное место было трое, но Юрий Борзаковский свою кандидатуру снял. В результате за право стать и.о. президента боролись Юлия Тарасенко и Марина Купцова. Президиум единогласно выбрал Тарасенко: у нее — пять голосов, у Купцовой — ноль.

«Президиум оказал мне честь, избрав на эту должность. Для начала я настроена сделать все шаги, которые необходимы. Сейчас сложный период и много неизвестных. Необходимо выстроить работу федерации относительно решений Минспорта и позиции World Athletics. Потом можно будет строить дальнейшие планы», — заметила Тарасенко.

Международная федерация легкой атлетики приостановила членство ВФЛА после громкого расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда о нарушениях в российской легкой атлетике в ноябре 2015 года. После введения санкций российские атлеты выступают на международных стартах при условии выполнения критериев о допуске в качестве нейтральных спортсменов. Одна из них — трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина), которая активно критикует Шляхтина и его команду, в том числе Тарасенко.

«К критике я отношусь нормально. Но к конструктивной и аргументированной. Именно поэтому не стала комментировать слова нашей великой спортсменки, когда журналисты звонили с вопросом об этом», — сказала Тарасенко.

Ласицкене после отставки Шляхтина разместила на своей странице в Instagram обращение к министру спорта РФ Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову. По ее мнению, в ВФЛА не может работать никто из членов команды экс-главы федерации, а сама организация нуждается в срочном реформировании.