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Московский СК возбудил дело об избиении подростка сверстниками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве 15-летний подросток попал в больницу после избиения сверстниками. Личности нападавших установлены. Об этом 24 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

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«По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», — сказала она.

По словам Ивановой, жизни и здоровью юноши ничего не угрожает. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что возьмет ситуацию под контроль.

«Обязательно разберемся. Будем искать, возможно, даже если мы найдем, какое это образовательное учреждение (где учатся подростки. — Ред.), то я туда обязательно специалистов направлю», — приводит агентство ее слова.

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