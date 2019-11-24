Московский СК возбудил дело об избиении подростка сверстниками

В Москве 15-летний подросток попал в больницу после избиения сверстниками. Личности нападавших установлены. Об этом 24 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

«По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника», — сказала она.

По словам Ивановой, жизни и здоровью юноши ничего не угрожает. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что возьмет ситуацию под контроль.

«Обязательно разберемся. Будем искать, возможно, даже если мы найдем, какое это образовательное учреждение (где учатся подростки. — Ред.), то я туда обязательно специалистов направлю», — приводит агентство ее слова.