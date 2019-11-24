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Лисов сможет вернуться в Россию весной 2020 года

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Российский программист Станислав Лисов, осужденный в США за сговор с целью хакерских атак, может вернуться в Россию весной 2020 года. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Аркадий Бух.

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Российский программист находится в изоляторе тюрьмы Нью-Йорка

По его словам, на данный момент россиянин находится в Metropolitan Detention Center (MDC) в Бруклине, откуда в ближайшее время его должны перевести в депортационную тюрьму.

«Процесс депортации надо начинать уже сейчас, пока он находится в федеральной тюрьме. Скоро его должны будут передать миграционным агентам, которые вынуждены перевести его в депортационную тюрьму. Мы ожидаем, что весной с учетом решения всех миграционных вопросов он окажется на родине», — заявил Бух.

При этом защитник отметил, что при вынесении приговора суд не обозначил никаких запретов на возвращение Лисова в США. Однако в случае если он решит жить и работать в Штатах, ему придется выплатить вменяемые ему штраф и компенсации (более $500 тыс.).

21 ноября сообщалось, что Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил Лисова к четырем годам тюремного заключения, но, учитывая отбытый срок, мужчина выйдет на свободу через 4–5 месяцев.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне по запросу Вашингтона. Испания выдала программиста США в январе 2018 года. В феврале 2019-го Лисов признал вину в сговоре с целью совершения кибератаки.

В США россиянина подозревают в разработке «банковского трояна» NeverQuest. Следствие предполагает, что с помощью компьютерного вируса он похитил $855 тыс., а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму $4,4 млн.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 25 ноября.

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