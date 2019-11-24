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И.о. главы Боливии подписала закон о проведении новых выборов президента

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Фото: REUTERS/David Mercado
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Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала закон о проведении новых всеобщих выборов президента в стране. Об этом 24 ноября сообщает Bolivia TV.

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«Мы чувствуем, что выполнили свой долг. Задача моего правительства — провести новые выборы как можно скорее», — сказала она в ходе церемонии подписания закона.

Аньес также подчеркнула, что достичь консенсуса для принятия документа единогласно было непросто.

Ранее в этот же день стало известно, что нижняя палата парламента Боливии в первом чтении приняла закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает ушедшему в отставку лидеру страны Эво Моралесу баллотироваться и аннулирует его октябрьскую победу. Документ запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд, а также устанавливает крайний срок для избрания членов Высшего избирательного суда.

10 ноября Моралес объявил об отставке после того, как этого потребовал глава вооруженных сил страны Уильямс Калиман. Призыв о сложении полномочий прозвучал на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

13 ноября полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес. В тот же день Моралес заявил, что госпереворот, произошедший в его стране, инициирован США.

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