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Около Савоны участок автомагистрали обрушился из-за оползня

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Фото: REUTERS/Vigili del Fuoco
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В Италии из-за оползня обрушился участок высокогорной автомагистрали длиной 30 м вдоль виадука у затопленного прибрежного города Савона, сообщает The Washington Post в воскресенье, 24 ноября.

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Причиной оползней стали проливные дожди, которые обрушились на регион в выходные дни.

Как сообщает Yahoo News UK, из-за погодных условий на севере и северо-западе страны в бедственном положении оказались также жители деревни Кальдерары. Оползень перекрыл единственную дорогу, ведущую к селению. Деревня находится недалеко от французской границы, где проливные дожди также вызвали наводнения и разрушения.

26 октября сообщалось о том, что в Японии в результате ливней погибли как минимум 10 человек.

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