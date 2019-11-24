Около Савоны участок автомагистрали обрушился из-за оползня

В Италии из-за оползня обрушился участок высокогорной автомагистрали длиной 30 м вдоль виадука у затопленного прибрежного города Савона, сообщает The Washington Post в воскресенье, 24 ноября.

Причиной оползней стали проливные дожди, которые обрушились на регион в выходные дни.

Как сообщает Yahoo News UK, из-за погодных условий на севере и северо-западе страны в бедственном положении оказались также жители деревни Кальдерары. Оползень перекрыл единственную дорогу, ведущую к селению. Деревня находится недалеко от французской границы, где проливные дожди также вызвали наводнения и разрушения.

26 октября сообщалось о том, что в Японии в результате ливней погибли как минимум 10 человек.