Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.
Отмечается, что артистку нашли мертвой в ее доме. О причинах смерти пока не сообщается.
Накануне вечером южнокорейская звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с подписью: «Спокойной ночи!».
Публикация от 구하라 (@koohara__) 22 Ноя 2019 в 10:04 PST
По данным издания, в мае 2019 года Хара пыталась покончить с собой — тогда девушку, находившуюся без сознания, обнаружил ее менеджер, после чего певицу отправили в больницу.
Гу Хара являлась бывшей участницей корейского герл-бэнда Kara, который существовал с 2007 по 2016 год. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It?), также она снималась в телесериалах.