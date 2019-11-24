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Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

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Фото: Instagram/koohara
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В Сеуле на 29-м году жизни умерла звезда K-pop Гу Хара. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает издание Newsweek.

Отмечается, что артистку нашли мертвой в ее доме. О причинах смерти пока не сообщается.

Накануне вечером южнокорейская звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с подписью: «Спокойной ночи!».

По данным издания, в мае 2019 года Хара пыталась покончить с собой — тогда девушку, находившуюся без сознания, обнаружил ее менеджер, после чего певицу отправили в больницу.

Гу Хара являлась бывшей участницей корейского герл-бэнда Kara, который существовал с 2007 по 2016 год. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It?), также она снималась в телесериалах.

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