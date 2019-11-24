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Ученые определили опасное для здоровья число чашек кофе в день

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Фото: Depositphotos
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Ученые из университета Южной Австралии пришли к выводу, что употребление более шести чашек кофе в день может привести к проблемам со здоровьем. Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, передает Focus Online.

Исследователи изучили данные около 350 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Они выяснили, что употребление шести и более чашек кофе в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 22%. По их словам, кофеин в больших количествах поднимает артериальное давление, делает человека более нервным, повышает нагрузку на сердце и увеличивает риск инсульта и инфаркта.

При этом умеренное потребление кофе положительно влияет на организм, отметили специалисты.

Ранее 24 ноября британский диетолог Никола Шубрук назвала самый полезный фрукт для здоровья кишечника. По ее словам, наиболее положительное влияние на данный орган оказывают груши.

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