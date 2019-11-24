Ученые определили опасное для здоровья число чашек кофе в день

Ученые из университета Южной Австралии пришли к выводу, что употребление более шести чашек кофе в день может привести к проблемам со здоровьем. Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, передает Focus Online.

Исследователи изучили данные около 350 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет. Они выяснили, что употребление шести и более чашек кофе в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 22%. По их словам, кофеин в больших количествах поднимает артериальное давление, делает человека более нервным, повышает нагрузку на сердце и увеличивает риск инсульта и инфаркта.

При этом умеренное потребление кофе положительно влияет на организм, отметили специалисты.

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