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Украинский моряк пожаловался на пропажу трусов с возвращенного катера

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Фото: РИА Новости
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Украинский моряк Андрей Эйдер пожаловался, что россияне украли его нижнее белье с возвращенного Киеву бронекатера «Бердянск». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20… Вот зачем вам бывшие в употреблении трусы? Вот этого никогда не пойму», — цитирует его издание Fakty.ua в воскресенье, 24 ноября.

Эйдер отметил, что сделал из этой ситуации определенные выводы.

21 ноября адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков в российском суде, рассказал, что часть вещей с кораблей были использованы в качестве вещественных доказательств.

В тот же день в ФСБ России опубликовали видеозапись в ответ на заявления командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, который пожаловался на плохое состояние возвращенных украинских кораблей, в том числе на пропажу унитазов, плафонов и розеток.

На записи, предоставленной ФСБ, видно, что корабли находятся в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. «Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — отметили в ведомстве.

18 ноября состоялась передача Россией Украине трех кораблей. Это событие в Киеве отказались расценивать как акт доброй воли со стороны Москвы.

Прибывшие корабли осмотрел президент Украины Владимир Зеленский, позднее заявив, что на судах якобы отсутствует часть оборудования и вооружения. Украинский лидер пообещал провести расследование по данному факту. Экс-командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев предложил Украине показать вид кораблей до их задержания Россией.

Речь идет о бронекатерах «Никополь» и «Бердянск» и буксире «Яны Капу», в украинский порт они прибыли в сопровождении буксиров «Титан», «Гайдамака» и поисково-разведывательного корабля «Сапфир». Суда ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за нарушение российской границы. Они игнорировали требование остановиться, пограничникам пришлось применить силу для их остановки. Против моряков возбудили уголовные дела о нарушении госграницы и перевезли их в Москву, где поместили под стражу в столичных СИЗО. В рамках обмена заключенными в сентябре они вернулись на Украину.

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