Прямой эфир

Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон не считает, что сейчас уместно включать Украину в состав НАТО, потому что Запад не намерен вступать в конфликт с Россией. Об этом 24 ноября заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе своего выступления на международном форуме по безопасности Halifax International Security Forum.

Участь безучастия: США потратили более $1,3 млрд на украинскую армию
При этом до «урегулирования» крымского вопроса страну не примут в НАТО

«Что касается Украины, я не считаю, что сейчас стоит такой вопрос. Россия находится в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО было бы интересно включать Украину прямо сейчас в состав альянса, учитывая, что они находятся в конфликте с Россией», — приводит его слова RT.

Кроме того, О'Брайен добавил, что изначально НАТО создавалось, чтобы избежать войны с Россией.

Вместе с тем советник президента подтвердил, что США будут «стоять вместе с Украиной», передает «РИА Новости».

5 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО. По его словам, все союзники согласились с тем, что Украина вступит в организацию.

В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса. Через два года в конституции страны вступление в НАТО и ЕС были закреплены как главные цели внешней политики.

К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Однако в альянсе нет единой позиции по Украине. Так, 29 октября Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине. В Киеве также признают, что не готовы вступить в альянс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НАТО отказались учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
В Госдуме очертили границу учений НАТО и Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019