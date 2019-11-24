Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Вашингтон не считает, что сейчас уместно включать Украину в состав НАТО, потому что Запад не намерен вступать в конфликт с Россией. Об этом 24 ноября заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе своего выступления на международном форуме по безопасности Halifax International Security Forum.

«Что касается Украины, я не считаю, что сейчас стоит такой вопрос. Россия находится в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО было бы интересно включать Украину прямо сейчас в состав альянса, учитывая, что они находятся в конфликте с Россией», — приводит его слова RT.

Кроме того, О'Брайен добавил, что изначально НАТО создавалось, чтобы избежать войны с Россией.

Вместе с тем советник президента подтвердил, что США будут «стоять вместе с Украиной», передает «РИА Новости».

5 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО. По его словам, все союзники согласились с тем, что Украина вступит в организацию.

В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса. Через два года в конституции страны вступление в НАТО и ЕС были закреплены как главные цели внешней политики.

К 2020 году Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Однако в альянсе нет единой позиции по Украине. Так, 29 октября Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине. В Киеве также признают, что не готовы вступить в альянс.