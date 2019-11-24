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На Украине жители перекрыли дорогу с требованием дать отопление

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Фото: vk.com/СВЕТЛОВОДСК ОNLINE
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Горожане Светловодска в Кировоградской области на Украине перекрыли дорогу, требуя дать им отопление. Об этом сообщает местное издание «Светловодск» в воскресенье, 24 ноября.

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Акция, получившая название «Украденное тепло», проходит в городе этой осенью уже в третий раз.

Предприятие, поставляющее городу отопление, задолжало «Нафтогазу Украины» $3,7 млн. Из-за отсутствия теплоснабжения в городе не работают школы и детские сады.

Число участников акции, перекрывших дорогу, составляет несколько десятков человек. По их словам, из автомобилей образовалась «километровая очередь». При этом автомобили представителей спецслужб протестующие пропускают.

Полицейские следят за порядком.

Население Светловодска составляет примерно 46 тыс. человек. По данным метеослужбы Gismeteo, в воскресенье, 24 ноября, в городе ожидается от -6 до 0 градусов.

13 ноября сообщалось, что в двух городах Днепропетровской области Украины почти 20 тыс. военных и гражданских жителей с сентября оставались без водоснабжения из-за неисправного водопровода и долгов водоканала за электроэнергию.

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