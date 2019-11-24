Прямой эфир

Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в многоэтажном доме на юго-востоке столицы. Отмечается, что среди них был один ребенок.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве, сообщение о пожаре по адресу: ул. Привольная, д. 8, поступило в 21:32 (по мск) в субботу, 23 ноября.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание бытовок на площади 50 кв. м. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 22:17 (по мск). Спасенных передали для осмотра наряду скорой помощи.

Отмечено, что информация о пострадавших на момент ликвидации пожара не поступала.

В ночь на воскресенье, 24 ноября, загорелись два речных теплохода в Трусовском районе Астрахани. Пожар тушили 60 человек и 16 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре BMW потушили водой из канализации
В сельской школе Дагестана произошел пожар

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019