Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Москве

Московские пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры в многоэтажном доме на юго-востоке столицы. Отмечается, что среди них был один ребенок.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве, сообщение о пожаре по адресу: ул. Привольная, д. 8, поступило в 21:32 (по мск) в субботу, 23 ноября.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание бытовок на площади 50 кв. м. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 22:17 (по мск). Спасенных передали для осмотра наряду скорой помощи.

Отмечено, что информация о пострадавших на момент ликвидации пожара не поступала.

В ночь на воскресенье, 24 ноября, загорелись два речных теплохода в Трусовском районе Астрахани. Пожар тушили 60 человек и 16 единиц техники.