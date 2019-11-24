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Лавров рассказал о советском «меме» в ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о фразе советского дипломата Олега Трояновского, которая стала «мемом». По словам министра, речь идет о словах «лучше быть красным, чем мертвым».

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Лавров напомнил, что данная фраза была произнесена во время одной из Генассамблей ООН, когда на Трояновского и его американского коллегу напали радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций. На выходе из переговорной комнаты облили дипломатов красной краской.

«Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, «мемом» в кругах ООН: Better red than dead» — «Лучше быть красным, чем мертвым», — процитировал слова советского дипломата Лавров, слова которого приводятся на сайте МИДа в воскресенье, 24 ноября, в связи со 100-летием со дня рождения дипломата.

Он отметил, что в этом эпизоде проявилась находчивость, которая отличала Трояновского в любых делах.

Фраза «Лучше быть красным, чем мертвым» пародирует название статьи Бертрана Рассела о политике времен холодной войны «Лучше быть мертвым, чем красным».

Трояновский родился 24 ноября 1919 года в Москве. Он занимал должность постоянного представителя СССР при ООН (1976–1986), а также посла СССР в КНР (1986–1990). В 1999 году получил почетное звание заслуженного работника дипломатической службы Российской Федерации. Умер 1 декабря 2003 года в российской столице.

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