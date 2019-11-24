Шнуров посвятил новое стихотворение еде и диете
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров в воскресенье, 24 ноября, опубликовал новое стихотворение на странице в Instagram. На этот раз творение певца посвящено еде.
Шнуров отметил, что «самый худший день» приходит ко всем, кто «начинал диету». Из-за этого, по мнению артиста, радости в еде «кончилися».
«Радости в еде
Кончилися. Нету.
Самый худший день
Начинал диету.
Ты меня не трожь,
Я не друг вам боле!
Врач сказал, — хорош
Пиво на футболе,
И шашлык в гостях.
От холестерина
Шкалит в емкостях
Сданная урина.
Никуда ни день,
Списочек в айподе.
Самый худший день,
Он ко всем приходит», — пишет Шнуров.
В октябре музыкант высказался о публикациях в социальных сетях и интернет-блогах. По его словам, россияне читают и пишут много, однако назвал всё это ерундой.