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Шнуров посвятил новое стихотворение еде и диете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров в воскресенье, 24 ноября, опубликовал новое стихотворение на странице в Instagram. На этот раз творение певца посвящено еде.

Шнуров отметил, что «самый худший день» приходит ко всем, кто «начинал диету». Из-за этого, по мнению артиста, радости в еде «кончилися».

«Радости в еде
Кончилися. Нету.
Самый худший день
Начинал диету.
Ты меня не трожь,
Я не друг вам боле!
Врач сказал, — хорош
Пиво на футболе,
И шашлык в гостях.
От холестерина
Шкалит в емкостях
Сданная урина.
Никуда ни день,
Списочек в айподе.
Самый худший день,
Он ко всем приходит», — пишет Шнуров.

В октябре музыкант высказался о публикациях в социальных сетях и интернет-блогах. По его словам, россияне читают и пишут много, однако назвал всё это ерундой.

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