Шнуров посвятил новое стихотворение еде и диете

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров в воскресенье, 24 ноября, опубликовал новое стихотворение на странице в Instagram. На этот раз творение певца посвящено еде.

Шнуров отметил, что «самый худший день» приходит ко всем, кто «начинал диету». Из-за этого, по мнению артиста, радости в еде «кончилися».

«Радости в еде

Кончилися. Нету.

Самый худший день

Начинал диету.

Ты меня не трожь,

Я не друг вам боле!

Врач сказал, — хорош

Пиво на футболе,

И шашлык в гостях.

От холестерина

Шкалит в емкостях

Сданная урина.

Никуда ни день,

Списочек в айподе.

Самый худший день,

Он ко всем приходит», — пишет Шнуров.

В октябре музыкант высказался о публикациях в социальных сетях и интернет-блогах. По его словам, россияне читают и пишут много, однако назвал всё это ерундой.