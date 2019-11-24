Кустурица отметил юбилей в Москве

Режиссер, музыкант и кинобунтарь. Эмиру Кустурице — 65! На счету сербского режиссера десяток культовых картин. Его принцип — «смех сквозь слезы».

Гуси, поросята, цыгане, летающие кровати. Фильмы Кустурицы не спутаешь с другими. Две «Золотые пальмовые ветви», премия ЮНЕСКО. Его творения особенно полюбились российскому зрителю. Кустурица отвечает взаимностью, свой юбилей отметил в Москве.